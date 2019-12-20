Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до шести градусов выше нуля. Об этом 20 декабря заявил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Происшествия SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Происшествия В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.

Политика Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.

Экономика Путин объявил о росте зарплат россиян По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Гаджеты Samsung Galaxy S10 Lite рассекречен На сайте Slashleaks опубликовали подробные технические характеристики нового смартфона Samsung Galaxy S10 Lite, который должен стать самой доступной моделью текущей флагманской линейки южнокорейского производителя.

Политика Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.

Происшествия Бывший топ-менеджер «Восточного» задержан по делу Baring Vostok Бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по уголовному делу Baring Vostok, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Энергетика Нефть приближается к $67 за баррель Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.

Общество Роскачество составило рейтинг российских игристых вин Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».

Авто Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки - на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.