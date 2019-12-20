Общество
ИзвестияВильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю
Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до шести градусов выше нуля. Об этом 20 декабря заявил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Происшествия
В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны
Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Происшествия
Неизвестный попытался изнасиловать ребенка на улице в Омске
От испуга ребенок громко закричал и спугнул нападавшего: он скрылся, убежав в сторону 3-й Ленинградской улицы.
Хоккей
«Салават» опять проиграл в «зеленом дерби»
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Происшествия
В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
Политика
Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
Экономика
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Интернет
Личные данные миллионов пользователей Facebook утекли в сеть
Как сообщает британская компания Comparitech, в сеть утекли такие личные данные юзеров, как их имена и телефоны.
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 Lite рассекречен
На сайте Slashleaks опубликовали подробные технические характеристики нового смартфона Samsung Galaxy S10 Lite, который должен стать самой доступной моделью текущей флагманской линейки южнокорейского производителя.
Армия и оружие
Морскую авиацию оснастят гиперзвуковыми «Кинжалами»
Минобороны приняло решение оснастить морскую авиацию гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».
Происшествия
Что известно о стрелке с Лубянки. Главное
Что известно о предполагаемом стрелке: Стрельбу открыл житель Подмосковья. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ.
Экономика
Миноритарии «Распадской» подали жалобу на компанию в Банк России
Миноритарные акционеры российской угледобывающей компании «Распадская» подали на нее жалобу в Центральный банк.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США
Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.
Армия и оружие
Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16
Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Происшествия
Бывший топ-менеджер «Восточного» задержан по делу Baring Vostok
Бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по уголовному делу Baring Vostok, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Энергетика
Нефть приближается к $67 за баррель
Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.
Происшествия
В Иркутске вербовщика ИГ приговорили к 14 годам лишения свободы
Происшествия
На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Политика
Путин ответил на вопрос о новой пенсионной реформе
В рамках Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о новой пенсионной реформе.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Отец и дочь в США врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Отца и дочь обвинили в мошенничестве в США из-за того, что они врали об участиях в лотереях и получали за якобы выигранные деньги налоговые вычеты.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Авто
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января
Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки - на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.
Политика
Глава Чечни Кадыров назвал себя пехотинцем президента Путина
Происшествия
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.