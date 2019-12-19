Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в столице будут лить дожди, но в следующую пятницу в Москву придет настоящая зима - с нормальными минусовыми температурами и настоящими снежинками, которые не будут таять в полете. "Газета.Ru" - о погоде на предстоящей неделе.

Синоптики предупредили о снегопаде в Москве

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