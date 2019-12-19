Общество
Газета.RuСиноптики предупредили о снегопаде в Москве
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в столице будут лить дожди, но в следующую пятницу в Москву придет настоящая зима - с нормальными минусовыми температурами и настоящими снежинками, которые не будут таять в полете. "Газета.Ru" - о погоде на предстоящей неделе.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Общество
Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей
Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Гаджеты
Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль
Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Здоровье
В Кинешме начинает работу служба ранней помощи
Услуги Службы ранней помощи предоставляются бесплатно.
Политика
В ООН прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik Эстония
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН в курсе ситуации с журналистами издания Sputnik Эстония.
Экономика
Российские новостройки подорожали с начала года на 9%
Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
В Сети появились кадры с прошедших в Нижнем Новгороде испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ».
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Политика
Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
Происшествия
Собянин соболезнует родным погибшего на Лубянке сотрудника ФСБ
Мэр Москвы направил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника ФСБ.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен
Напомним, изначально пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру должен был состояться в октябре-ноябре текущего года.
Экономика
Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ
Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Экономика
Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»
«Код Безопасности» защищает такие государственные информационные системы, как «Электронный бюджет», ГАС «Выборы», Национальную систему платежных карт (НСПК), систему «Платон» и др.
Наука
Подкожные метки могут заменить бумажные листы о вакцинации
Подкожные метки могут стать заменой для бумажный листов, фиксирующих факт вакцинации.
Авто
Новый Peugeot 2008 приедет в Россию весной 2020 года
Напомним, новый Peugeot 2008 дебютировал в июне текущего года.
Происшествия
В Челябинске пропал 12-летний мальчик
В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.