Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптики предупредили о снегопаде в Москве

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в столице будут лить дожди, но в следующую пятницу в Москву придет настоящая зима - с нормальными минусовыми температурами и настоящими снежинками, которые не будут таять в полете. "Газета.Ru" - о погоде на предстоящей неделе.
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Синоптики предупредили о снегопаде в Москве

Газета.Ru01:03

Москвичам посоветовали временно забыть о снеге

Москва 2400:00

Москвичам посоветовали забыть на время о снеге

Общественное телевидение Россиивчера в 22:14

Синоптики посоветовали москвичам не ждать снега в течение недели

РБКвчера в 22:46

Роман Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге в ближайшие дни

Вечерняя Москвавчера в 21:35

Синоптик прогнозирует отсутствие снега в Москве в ближайшую неделю

RT на русскомвчера в 21:32

Синоптик посоветовал москвичам не ждать снега на Новый год

News.ruвчера в 21:16
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Происшествия

Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
ТАСС 01:27
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Lenta.ru вчера в 21:57
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 02:48
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM 00:33
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты

Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль

Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
3DNews 00:54
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 01:52
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
РИА Новости вчера в 11:07
Здоровье

В Кинешме начинает работу служба ранней помощи

Услуги Службы ранней помощи предоставляются бесплатно.
Кинешемец.RU вчера в 06:27
Политика

В ООН прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik Эстония

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН в курсе ситуации с журналистами издания Sputnik Эстония.
Газета.Ru 00:56
Экономика

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
РИА Новости 18 декабря в 03:44
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

В Сети появились кадры с прошедших в Нижнем Новгороде испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ».
Взгляд.ру 17 декабря в 07:12
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Ведомости вчера в 17:14
Политика

Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
РБК 02:00
Происшествия

Собянин соболезнует родным погибшего на Лубянке сотрудника ФСБ

Мэр Москвы направил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника ФСБ.
ТВ Центр 03:35
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
Известия 02:37
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Космос

Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен

Напомним, изначально пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру должен был состояться в октябре-ноябре текущего года.
iReactor 17 декабря в 03:50
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Интерфакс 00:45
Происшествия

В Приволжске брат и сестра провалились под лед на реке Шача

РБК 03:24
Экономика

Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
РБК вчера в 22:01
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Экономика

Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

«Код Безопасности» защищает такие государственные информационные системы, как «Электронный бюджет», ГАС «Выборы», Национальную систему платежных карт (НСПК), систему «Платон» и др.
РБК 00:30
Наука

Подкожные метки могут заменить бумажные листы о вакцинации

Подкожные метки могут стать заменой для бумажный листов, фиксирующих факт вакцинации.
Дни24 вчера в 12:20
Авто

Новый Peugeot 2008 приедет в Россию весной 2020 года

Напомним, новый Peugeot 2008 дебютировал в июне текущего года.
Автоновости дня вчера в 03:21
Происшествия

В Челябинске пропал 12-летний мальчик

В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
РБК 02:19
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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