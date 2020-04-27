Общество

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Нынешний год, по мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, может войти в пятерку самых жарких лет. Однако температурные рекорды не гарантированы, сообщает «РИА Новости». По словам Вильфанд, он согласен с мнением климатологов, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
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Роман Вильфанд
Климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются. Это характеристика глобального потепления, и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.
— Роман ВильфандLenta.ru 01:05
с чего всё началось

Вильфанд предрек россиянам рекордно жаркий год

Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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