Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что грядущее лето может войти в пятерку самых жарких за всю историю России, пишет РИА Новости. При этом температурные рекорды не гарантированы.

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