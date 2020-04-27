Общество
Невские НовостиВильфанд предрек рекордно жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что грядущее лето может войти в пятерку самых жарких за всю историю России, пишет РИА Новости. При этом температурные рекорды не гарантированы.
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с чего всё началось
Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 22:31
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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
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Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков
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Lenta.ru 04:37
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Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз
Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках.
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В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
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В Севастополе введут обязательный масочный режим
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Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
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У саратовских медиков выявили наличие иммунитета к коронавирусу
В Саратовской области коронавирус выявлен у 17 медицинских работников.
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Певица Лариса Долина заявила, что смогла определить главное отличие американских зрителей от российских.
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В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
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ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
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В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
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Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
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Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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В Курагинском районе Красноярского края на реке Сисим найдено тело работника старательской артели, пропавшего в прошлом году при прорыве дамбы.
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