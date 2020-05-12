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Газета.RuГазета.RuВильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным. По его словам, периоды потепления будут сменяться похолоданиями.
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В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето

Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным - с периодами потепления и похолодания", - уточнил он.
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Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

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За сутки в России обнаружили 10 899 новых случаев COVID-19

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