Общество

RT на русскомRT на русскомВильфанд предупредил москвичей о начале «периода некомфортной погоды»

Вильфанд объяснил, что летний период в целом характерен изменчивостью погодных условий.
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Вильфанд предупредил москвичей о начале «периода некомфортной погоды»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.
RT на русскомвчера в 08:03

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Москвичей предупредили о начале «периода некомфортный погоды»

Будущее России. Национальные проектывчера в 08:55

Вильфанд предупредил о «настоящем похолодании» в Москве

Профильвчера в 09:42

Вильфанд предупредил москвичей о «некомфортной» погоде

ФАНвчера в 09:42

В Гидрометцентре рассказали, когда закончится «период некомфортной погоды»

Tverigrad.ruвчера в 09:38

В Гидрометцентре предупредили жителей Москвы о «настоящем похолодании»

REGNUMвчера в 10:09

Синоптики: москвичей ждет «некомфортная погода»

Аргументы неделивчера в 08:52

Вильфанд предупредил москвичей о начале «периода некомфортной погоды»

RT на русскомвчера в 08:03
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Экономика

Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Энергетика

Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны.
Известия 00:27
2
Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2K
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
5,5K
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
12
Автоспорт

Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии

Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК вчера в 09:31
Политика

ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы

Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
5
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
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Хоккей

«Торонто» вызвал Егора Коршкова в тренировочный лагерь

Российский нападающий Егор Коршков примет участие в тренировочном лагере «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 10:35
Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
1,5K
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 16:40
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Экономика

Абрамченко: Аграриям разрешат год не платить по льготным кредитам

По выданным инвестиционным кредитам позволят не платить в течение года как по процентам, так и по основному долгу.
Российская газета 01:12
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
2,6K
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
1,9K
Общество

В нескольких регионах России прогнозируется волна жары

В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура поднимется на 6-7°C выше нормы, она будет достигать 40°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Профиль вчера в 20:44
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
3
Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
219
Футбол

Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака»

Бывшие футболисты «Спартака» Роман Широков и Евгений Ловчев отреагировали спорный момент в матче между «Сочи» и «красно-белыми», который состоялся в 28-м туре российской Премьер-лиги.
ProstoProSport вчера в 12:46
1
Происшествия

Житель Грузии ранен в перестрелке с южноосетинскими пограничниками

Гражданин Грузии Заза Кахеладзе открыл огонь при задержании, это первый подобный инцидент за 12 лет, заявил КГБ Южной Осетии.
Кавказский узел 11 июля в 12:15
158
Происшествия

В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива

«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
287
Общество

В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самом страшном гнусе.
РИА Новости вчера в 21:28
Космос

NASA планирует собирать лунный реголит для превращения в кислород

Live24 11 июля в 04:11
2
Армия и оружие

Арабская коалиция заявила, что сбила беспилотники йеменских повстанцев

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении шести начиненных взрывчаткой беспилотников и перехвате двух ракет, запущенных йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону королевства, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика

Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

ТАСС вчера в 17:13
278
Происшествия

В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте

ТАСС вчера в 23:48
1
Общество

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 20:30
95
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Футбол

Слуцкий: удовлетворен тем, что «Рубин» сохранил место в РПЛ

В воскресенье в матче 28-го тура чемпионата России "Рубин" в Москве сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. Благодаря этому результату казанцы занимают девятое место в таблице (34 очка) и сохранили место в РПЛ на будущий сезон.
РИА Новости вчера в 15:14
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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