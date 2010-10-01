Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.

с чего всё началось

Вильфанд объяснил, что летний период в целом характерен изменчивостью погодных условий.

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