Общество
RT на русскомВильфанд предупредил москвичей о начале «периода некомфортной погоды»
Вильфанд объяснил, что летний период в целом характерен изменчивостью погодных условий.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.RT на русскомвчера в 08:03
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Москвичей предупредили о начале «периода некомфортный погоды»
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:55
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Экономика
Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии
По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Энергетика
Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ
Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны.
Известия 00:27
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Автоспорт
Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии
Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК вчера в 09:31
Политика
ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы
Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Хоккей
«Торонто» вызвал Егора Коршкова в тренировочный лагерь
Российский нападающий Егор Коршков примет участие в тренировочном лагере «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 10:35
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 16:40
Экономика
Абрамченко: Аграриям разрешат год не платить по льготным кредитам
По выданным инвестиционным кредитам позволят не платить в течение года как по процентам, так и по основному долгу.
Российская газета 01:12
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Общество
В нескольких регионах России прогнозируется волна жары
В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура поднимется на 6-7°C выше нормы, она будет достигать 40°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Профиль вчера в 20:44
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
Футбол
Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака»
Бывшие футболисты «Спартака» Роман Широков и Евгений Ловчев отреагировали спорный момент в матче между «Сочи» и «красно-белыми», который состоялся в 28-м туре российской Премьер-лиги.
ProstoProSport вчера в 12:46
Происшествия
Житель Грузии ранен в перестрелке с южноосетинскими пограничниками
Гражданин Грузии Заза Кахеладзе открыл огонь при задержании, это первый подобный инцидент за 12 лет, заявил КГБ Южной Осетии.
Кавказский узел 11 июля в 12:15
Происшествия
В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива
«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
Общество
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самом страшном гнусе.
РИА Новости вчера в 21:28
Космос
NASA планирует собирать лунный реголит для превращения в кислород
Live24 11 июля в 04:11
Армия и оружие
Арабская коалиция заявила, что сбила беспилотники йеменских повстанцев
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении шести начиненных взрывчаткой беспилотников и перехвате двух ракет, запущенных йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону королевства, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика
Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
ТАСС вчера в 23:48
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 20:30
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Футбол
Слуцкий: удовлетворен тем, что «Рубин» сохранил место в РПЛ
В воскресенье в матче 28-го тура чемпионата России "Рубин" в Москве сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. Благодаря этому результату казанцы занимают девятое место в таблице (34 очка) и сохранили место в РПЛ на будущий сезон.
РИА Новости вчера в 15:14