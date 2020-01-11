Общество

ИзвестияИзвестияВильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении

На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов. Об этом в субботу, 11 января, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд
Ну совсем это не зимняя температура. Температура в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения.
— Роман ВильфандNewInform 01:25
с чего всё началось

В Москве ожидаются аномальное тепло и новые заявки на температурный рекорд

Новая неделя в Москве будет аномально теплой и преимущественно без осадков, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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