Общество
ИзвестияВильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении
На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов. Об этом в субботу, 11 января, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Ну совсем это не зимняя температура. Температура в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения.
с чего всё началось
Новая неделя в Москве будет аномально теплой и преимущественно без осадков, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС00:08
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