По всей территории России этим летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Таким прогнозом с URA.RU поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые.

Научный руководитель Гидрометцентрa Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркиe дни будут сменяться холодными и дождливыми. По его словам, частая смена погоды будет обусловленa перемещением воздушных масс не с западa на восток, a с югa на север и c северa на юг.

Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России

Политика Ветеран ВОВ в ответ на оскорбления Навального: Господин очень рискует Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха в своем видеообращении ответил на оскорбления оппозиционера Алексея Навального, сравнив его с генералом Андреем Власовым, который во время войны перешел на сторону гитлеровской Германии. 158

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1K

Политика Трамп заявил, что в Вашингтоне протестуют меньше человек, чем ожидалось Президент США Дональд Трамп заявил, что число протестующих в субботу в Вашингтоне оказалось меньше, чем предполагалось ранее, благодаря работе американской национальной гвардии, Секретной службы и столичной полиции.

Гаджеты Oukitel выпустила смартфон с камерой ночного видения и NFC Новый смартфон компании Oukitel отличается ёмким аккумулятором, наличием ИК-камеры ночного видения и поддержкой модуля NFC.

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 561

Киберспорт Valve выпустили обновление Battle Pass Сундук дают за 4 переработанных предмета.

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,5K

Общество Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу Вся китайская территория стала зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по коронавирусу после того, как 7 июня уровень угрозы понизили в северо-восточной провинции Цзилинь.

Общество Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания. 4

Общество «Норникель» берет аварию на себя Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3. 2,1K

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 75

Общество Удвоение минимального пособия на первого ребёнка одобрил кабмин На сайте кабинета министров появилось распоряжение, согласно которому вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком. 1

Общество В работе Telegram произошел сбой Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector. 71

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 282