Общество

ИзвестияИзвестияВильфанд предупредил о переменчивом лете в России

Научный руководитель Гидрометцентрa Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркиe дни будут сменяться холодными и дождливыми. По его словам, частая смена погоды будет обусловленa перемещением воздушных масс не с западa на восток, a с югa на север и c северa на юг.
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Роман Вильфанд
Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые.
— Роман ВильфандСвободная Пресса 20:24
с чего всё началось

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По всей территории России этим летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Таким прогнозом с URA.RU поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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