Общество

РИА НовостиРИА НовостиВильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Температура в Москве понизится на 6-8 градусов в пятницу по сравнению с жаркой серединой недели. Таким образом, погода "отменит" самые жаркие дни в году, которые обычно приходятся на 31 июля и 1 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

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С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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