Общество
РИА НовостиВильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Температура в Москве понизится на 6-8 градусов в пятницу по сравнению с жаркой серединой недели. Таким образом, погода "отменит" самые жаркие дни в году, которые обычно приходятся на 31 июля и 1 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС17:41
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Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
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Режим ЧС введен в четырех муниципалитетах Баяндаевского района Иркутской области.
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Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
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Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
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Здоровье
В Иркутской области коронавирусом заразились еще 165 человек
По данным оперативного штаба, 26 июля подтверждено 165 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 12 812.
SIA.ru 02:09
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В Волгограде заработали усиленные ограничительные меры от COVID-19
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Российская газета 23:00
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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
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На основателя «Тараса Бульбы» завели новое дело
Новое уголовное дело возбуждено против основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.
Газета.Ru 22:28
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Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Авто
Названы три наиболее быстрых серийных внедорожника
Эксперты назвали тройку наиболее быстрых серийных внедорожников, которые сегодня доступны на рынке.
Informus.ru 15:09
Общество
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия 21:16
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Политика
Министр здравоохранения Хакасии подал в отставку
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш написал заявление об отставке по собственному желанию.
Lenta.ru вчера в 10:06
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые россияне получат пособие размером до 6 тыс. рублей.
Уфимские Заметки 15:58
Экономика
В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты
Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Космос
Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE
Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 24 июля в 11:50
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Отдыхающих на Чёрном море ждёт комфортная погода
Отдыхающих на Чёрном море в ближайщую неделю ждёт комфортная погода, температура воды достигнет 27°C.
RT на русском 22:38
Политика
В Сети опубликованы запрещенные снимки летчиков нацистской Германии
На просторах Сети оказались размещены запрещенные снимки летчиков времен нацистской Германии.
Актуальные Новости 14:37
Общество
В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений
Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Московский Комсомолец 22:01
Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
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«Рубин» и его тренер за месяц получили штрафов на 1,4 млн рублей
«Рубин», в свою очередь, был оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение пункта 3.6.6 раздела 3 регламента.
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Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
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США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Peterburg2.ru 15:29
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Названы страны Европы с самым доступным бензином
Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург.
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Перекуры повысят эффективность рабочего процесса
Эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина заявила, что перекур с коллегами увеличивает эффективность работы передает радио Sputnik.
МИР 24 22:42
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06