Температура в Москве понизится на 6-8 градусов в пятницу по сравнению с жаркой серединой недели. Таким образом, погода "отменит" самые жаркие дни в году, которые обычно приходятся на 31 июля и 1 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

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