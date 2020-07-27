Общество

РИА НовостиРИА НовостиВильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Синоптики рассказали об «отмене» самых жарких дней в году

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Самые жаркие дни года в Москве окажутся холодными

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Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

РИА Новостивчера в 17:09
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Армия и оружие

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
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Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто

Генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу, сообщил МИД КНР в понедельник.
Интерфакс вчера в 23:52
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Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Общество

В Кузбассе выявили 68 новых носителей коронавируса

Кемерово, 24 июля 2020, 07:42 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 24 июля в 00:42
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
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Общество

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК вчера в 22:36
3
Футбол

ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба

Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.
МонаВиста 25 июля в 12:28
1
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 25 июля в 07:07
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Футбол

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» и сохранила прописку в АПЛ

«Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Вест Хэмом» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru вчера в 13:19
Политика

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:33
10
Происшествия

В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
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Общество

Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

RT на русском вчера в 04:52
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Происшествия

Нетрезвая автоледи задавила шестилетнего ребенка в Новоалтайске

Шестилетнего мальчика, который шел по обочине, сбила женщина-водитель на автомобиле Nissan Sunny в Новоалтайске.
Алтайская правда вчера в 23:17
9
Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости вчера в 10:13
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Шоу-бизнес

Рэпер Элджей из Новосибирска заразился коронавирусом

О болезни Ивлева написала в своём профиле в Instagram.
Om1.ru вчера в 20:30
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Футбол

Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 10:43
1
Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия вчера в 17:51
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
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Футбол

Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»

Говорит Москва вчера в 15:53
Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
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Политика

В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским

Декларируя тезис о безальтернативности Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы их не выполнять.
Известия вчера в 13:42
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Происшествия

Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео

Lenta.ru вчера в 23:01
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
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Общество

Назначение Валерия Келина министром строительства Хакасии может лишить республику большой части федеральных средств

Как стало известно, из собственных источников, на должность министра строительства и ЖКХ в Хакасии глава республики Валентин Коновалов со дня на день назначит Валерия Келина.
Пульс Хакасии 00:35
Здоровье

В России впервые зафиксировано повторное заражение коронавирусом

На территории России впервые зафиксировано повторное заражение человека коронавирусом.
Актуальные Новости 00:22
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Политика

Кедми считает, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России

Военно-политический эксперт из Израиля, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми утверждает, что Китай никогда не будет представлять угрозу для России, даже если США перестанут быть мировой державой.
Shraibikus News вчера в 13:30
9
Общество

Стивен Сигал заинтересовался приобретением земли на Дальнем Востоке

Голливудский актер Стивен Сигал, который в в настоящее время находится в Бурятии, заинтересовался приобретением земли по программе «Дальневосточный гектар».
Lenta.ru 00:18
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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