Общество
РИА НовостиВильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто
Генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу, сообщил МИД КНР в понедельник.
Интерфакс вчера в 23:52
Происшествия
В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Общество
В Кузбассе выявили 68 новых носителей коронавируса
Кемерово, 24 июля 2020, 07:42 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 24 июля в 00:42
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК вчера в 22:36
Футбол
ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба
Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.
МонаВиста 25 июля в 12:28
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 25 июля в 07:07
Футбол
«Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» и сохранила прописку в АПЛ
«Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Вест Хэмом» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru вчера в 13:19
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:33
Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском вчера в 04:52
Происшествия
Нетрезвая автоледи задавила шестилетнего ребенка в Новоалтайске
Шестилетнего мальчика, который шел по обочине, сбила женщина-водитель на автомобиле Nissan Sunny в Новоалтайске.
Алтайская правда вчера в 23:17
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей из Новосибирска заразился коронавирусом
О болезни Ивлева написала в своём профиле в Instagram.
Om1.ru вчера в 20:30
Футбол
Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 10:43
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия вчера в 17:51
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета вчера в 12:22
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Говорит Москва вчера в 15:53
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Политика
В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским
Декларируя тезис о безальтернативности Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы их не выполнять.
Известия вчера в 13:42
Происшествия
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Общество
Назначение Валерия Келина министром строительства Хакасии может лишить республику большой части федеральных средств
Как стало известно, из собственных источников, на должность министра строительства и ЖКХ в Хакасии глава республики Валентин Коновалов со дня на день назначит Валерия Келина.
Пульс Хакасии 00:35
Здоровье
В России впервые зафиксировано повторное заражение коронавирусом
На территории России впервые зафиксировано повторное заражение человека коронавирусом.
Актуальные Новости 00:22
Политика
Кедми считает, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Военно-политический эксперт из Израиля, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми утверждает, что Китай никогда не будет представлять угрозу для России, даже если США перестанут быть мировой державой.
Shraibikus News вчера в 13:30
Общество
Стивен Сигал заинтересовался приобретением земли на Дальнем Востоке
Голливудский актер Стивен Сигал, который в в настоящее время находится в Бурятии, заинтересовался приобретением земли по программе «Дальневосточный гектар».
Lenta.ru 00:18