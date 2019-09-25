Общество
ИзвестияВильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Аномально теплая погода ожидается в период с октября по март на Севере, в Европейской и Азиатской частях России, при этом на Юге ожидаются аномальные холода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС04:50
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Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь
Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России 08:39
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
Угроза импичмента Дональда Трампа увела вниз акции и биржевые индексы
Фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США снизились перед началом торгов на Уолл-стрит.
РБК 09:27
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Шоу-бизнес
В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein
В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 23 сентября в 11:58
Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor вчера в 17:09
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Политика
Трамп прокомментировал публикацию разговора с Зеленским
Ранее администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома полную стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Rambler News Service 12:11
Космос
Рогозин поблагодарил украинцев за подготовку запуска «Союза-ФГ»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил украинских специалистов за сопровождение работы системы управления ракеты-носителя «Союз-ФГ».
РБК 12:12
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Происшествия
Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела Следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика.
Коммерсантъ 11:17
Экономика
Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Финансовые консультанты, которые управляют деньгами состоятельных людей, начали менять инвестиционные стратегии, готовясь к рецессии.
Lenta.ru 04:05
Наука
Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Общество
Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ГА ООН
Дочь американского президента Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ежегодном саммите Concordia в рамках Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.
Известия вчера в 22:50
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
OAnews вчера в 10:21
Футбол
Бывшего футболиста сборной Литвы нашли мертвым
Российская газета 11:10
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
РБК вчера в 13:03
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty вчера в 02:28
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла на восемь лет
Национальная служба новостей вчера в 03:36