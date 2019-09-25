Общество
ИзвестияВильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Аномально теплая погода ожидается в период с октября по март на Севере, в Европейской и Азиатской частях России, при этом на Юге ожидаются аномальные холода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС04:50
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