Общество

ИзвестияИзвестияВильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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России предсказали аномальную зиму

Взгляд.ру05:10

Россиянам пообещали аномальную зиму

URA.Ru10:02

Россиянам рассказали о сроках температурных аномалий

Lenta.ru05:11

Синоптики предупредили россиян о грядущих температурных аномалиях

РБК12:14

В Гидрометцентре сообщили, что температурные аномалии ожидаются в России с октября по март

ТАСС04:50

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

Газета.Ru04:24

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

RT на русском04:09
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Происшествия

Более 20 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

РИА Новости 13:14
Армия и оружие

США доверят защиту от российского оружия искусственному интеллекту

Военное дело 06:02
Единоборства

Лобов заявил, что готов бесплатно подраться с Тухуговым в UFC

Нева Спорт 10:02
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Кино

Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости вчера в 12:40
Общество

Приставам разрешат взламывать квартиры россиян

Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в квартиры для проведения проверок.
Lenta.ru 06:33
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Политика

Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
RT на русском 13:07
Политика

США расширили санкции против Ирана

Власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
Известия 09:27
Армия и оружие

СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости 10:41
Футбол

«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Политика

Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Российская газета 11:26
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Газета.Ru 03:03
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Политика

Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.
Российская газета 05:04
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Происшествия

Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии

Ведомости 08:48
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Происшествия

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
РИА Новости 13:40
Экономика

Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Политика

Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения

Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
RT на русском вчера в 09:43
Общество

В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым

Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Происшествия

Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым

В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Происшествия

В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских

В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
РБК 13:10
Происшествия

СКР начал проверку из-за пожара на российском траулере в Норвегии

РБК 13:08
Политика

Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН

Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
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