Общество
ИзвестияВильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Кино
Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»
Ведомости вчера в 12:40
Общество
Приставам разрешат взламывать квартиры россиян
Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в квартиры для проведения проверок.
Lenta.ru 06:33
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
RT на русском 13:07
Политика
США расширили санкции против Ирана
Власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
Известия 09:27
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Политика
Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Российская газета 11:26
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Политика
Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.
Российская газета 05:04
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Происшествия
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
РИА Новости 13:40
Экономика
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Политика
Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения
Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
RT на русском вчера в 09:43
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Происшествия
В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских
В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
РБК 13:10
Политика
Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН
Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10