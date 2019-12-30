Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни. Такой термин предложил использовать исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд для обозначения ветреной погоды.
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Р.Вильфанд спрогнозировал «анеморумбометрическую пилу» в Москве в ближайшие дни

Я бы предложил придумать новый термин - анеморумбометрическая пила. Анемо - характеризует скорость ветра, румбо - направление. Действительно, в ближайшие дни в московском регионе будет меняться направление ветра и его скорость - до 18 м/c», - сказал Р.Вильфанд.
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Москвичей предупредили о «анеморумбометрической пиле»

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Р.Вильфанд спрогнозировал «анеморумбометрическую пилу» в Москве в ближайшие дни

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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