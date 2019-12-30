Я бы предложил придумать новый термин - анеморумбометрическая пила. Анемо - характеризует скорость ветра, румбо - направление. Действительно, в ближайшие дни в московском регионе будет меняться направление ветра и его скорость - до 18 м/c», - сказал Р.Вильфанд.

с чего всё началось

«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни. Такой термин предложил использовать исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд для обозначения ветреной погоды.

Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

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