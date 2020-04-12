Общество
Вечерняя МоскваВильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов
Во вторник и среду ожидается температура около нормы, а в четверг — вновь на 4 градуса ниже нормы, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС00:38
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Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43
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Megaobzor.com 09 апреля в 09:04
Религия
РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан
Русская православная церковь уже призывала верующих в ближайшие недели, включая Пасху (19 апреля), молиться дома и не посещать храмы.
РБК вчера в 17:45
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Общество
Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции
С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России.
РБК 07:51
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Футбол
Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом
В воскресенье, 12 апреля, Надин Гонсалвес (мама Неймара) сообщила в «инстаграме» об отношениях с известным киберспортсменом и моделью - Тьяго Рамосом.
ГЛАС.RU 07:16
Здоровье
Врачи рассказали о влиянии алкоголя на организм людей старше 40 лет
Врачи рассказали журналистам, как злоупотребление алкоголем сказывается на здоровье людей старше 40 лет.
Аргументы недели 04:59
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Авто
Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land Cruiser
На первое место специалисты издания «Версия» поставили ГАЗ-3106 «Атаман-2». Первый прототип внедорожника был представлен в 1999 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:26
Политика
Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения
Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.
ТАСС 06:57
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина весело поздравили отца с Вербным воскресеньем
Интересно, что дочь решила поздравить папу еще и с Днем космонавтики, рассказав о космонавтах в разных странах.
Летидор 04:30
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи
Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru вчера в 08:28
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Аршавина засняли на видео в бане с новой девушкой
Московский Комсомолец 06:46
Армия и оружие
Близ Луганска ранение получил один украинский военнослужащий
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.
ИА Красная Весна вчера в 12:44
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Религия
Евгений Куйвашев удивился скоплению верующих в екатеринбургском храме
Областная газета 07:29
Происшествия
В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Газета.Ru 08:40
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
Хоккей
Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА
Экс-нападающий канадского клуба "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин, решивший поменять Национальную хоккейную лигу на КХЛ, следующие два сезона проведет в столичном ЦСКА.
Вести.Ru 07:35
Общество
МИД назвал число выплат россиянам за рубежом
Как сообщило министерство, по состоянию на 8:00 12 апреля в МИД из Минкомсвязи России поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на Едином портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей – 54 794 граждан).
РИА Новости 08:25
Общество
Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России
В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
Вести.Ru 04:30
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые станет отцом
Руперт Гринт — британский актер, известный по роли Рона Уизли из Гарри Поттера, готовится стать отцом.
NewInform 10 апреля в 20:57