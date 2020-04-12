Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Во вторник и среду ожидается температура около нормы, а в четверг — вновь на 4 градуса ниже нормы, передает ТАСС.

Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов

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