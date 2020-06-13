Общество

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В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей. Об этом в субботу, 13 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, когда в центр европейской части России вернется жара

Температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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РБКвчера в 20:14
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Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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Общество

В Пекине закрыли оптовый рынок из-за новых случаев коронавируса

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Наука

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Происшествия

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