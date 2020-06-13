Температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Со вторника возвращается жара. Опять двадцать пять, можно сказать… Это касается центра европейской части России. Температура выше нормы на 4°C ожидается в западной половине европейской части России, а примерно на 2°C выше нормы -- в восточной части.

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей. Об этом в субботу, 13 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

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