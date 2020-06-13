Общество

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В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей. Об этом в субботу, 13 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, когда в центр европейской части России вернется жара

Температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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