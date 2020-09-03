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Известия

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «невыносимой жаре» в ряде российских регионов в ближайшее время.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

Юг европейской части России ожидает "невыносимая жара" в ближайшие дни. Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС18:40
Подробнее о событии
РБК

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

РБК20:08
Российская газета

Синоптики сообщили о «невыносимой жаре» на юге европейской части России

Российская газета19:13
RT на русском

Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России

RT на русском19:39
Комсомольская правда

Вильфанд назвал регионы России, где ожидается аномальная жара

Комсомольская правда19:30
Известия

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

Известия19:13
Московский Комсомолец

Синоптики назвали регионы России, в которых ожидается аномальная жара

Московский Комсомолец19:59
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

ТАСС18:40

СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
4

Тихановская анонсировала бессрочные митинги в Белоруссии

РБК напоминает, митинги в Минске и других крупных городах Белоруссии продолжаются уже 25 дней – после того, как победителем прошедших 9 августа выборов главы государства с поддержкой свыше 80% избирателей был объявлен Лукашенко.
Newvz.ru03:23
189

СК направил на проверку заявление о покушении на Навального

Москва, 4 сентября 2020, 10:31 — REGNUM Следственным комитетом России заявление сторонников Алексея Навального о возбуждении дела по факту госпитализации блогера передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.
REGNUM03:31
59

Найден настоящий отец ребенка родившей 13-летней россиянки

Настоящим отцом ребенка родившей 13-летней жительницы Железногорска Красноярского края оказался 15-летний подросток, который напал на нее в подъезде и изнасиловал, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Lenta.ru02:21
2

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
517

ФАС выявила значительное число обманов россиян банками

Заместитель главы ФАС, Андрей Кашеварова, рассказал о проведении проверки всех российских банков, в результате которой выявилось огромное количество фактов недобросовестной конкуренции за первые полгода 2020 года.
ToDay News Ufa02:51
7

Huawei может уйти с рынка смартфонов

Отмечается, что компании с трудом, но удалось справиться с первыми ударами, которые смартфонам Huawei нанесла корпорация Google, прекратившая поддерживать свои сервисы.
Rusbankrot.ruвчера в 01:36
141

CD Projekt во втором квартале заработала почти 15 миллионов долларов

Во втором квартале чистый доход компании составил 14,63 миллиона долларов, что выше уровня прошлого года на 61,5%, но ниже, чем ожидали аналитики, на 8,6%. За первое финансовое полугодие продажи игр принесли CD Projekt 97 миллионов долларов — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Игромания.рувчера в 14:41