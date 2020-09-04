Юг европейской части России ожидает "невыносимая жара" в ближайшие дни. Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «невыносимой жаре» в ряде российских регионов в ближайшее время.

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

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