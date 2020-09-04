Общество
ИзвестияВильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «невыносимой жаре» в ряде российских регионов в ближайшее время.
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с чего всё началось
Юг европейской части России ожидает "невыносимая жара" в ближайшие дни. Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 18:40
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Синоптики назвали регионы России, в которых ожидается аномальная жара
Московский Комсомолецвчера в 19:59
Синоптики сообщили о «невыносимой жаре» на юге европейской части России
Российская газетавчера в 19:13
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Президенту «Барселоны» Бартомеу предъявлено обвинение в коррупции
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского
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Rusvesna.su вчера в 15:54
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Проверку по факту выброса из-за урагана на отмель плавучего крана "Черноморец-34" в Уссурийском заливе, где погибли два работника крана, начала Приморская транспортная прокуратура.
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Экс-солистка «Серебра» снялась полностью обнаженной на улице
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Происшествия
СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия
Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов).
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Россия готовится снять запрет на пересечение границы с Белоруссией
"Решение об открытии границы может быть принято уже во время визита Александра Лукашенко в Москву в течение ближайших двух недель", - цитирует издание политика.
Online47.ru 01:13
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК вчера в 17:39
Политика
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Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 12:44
Футбол
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).
BFM.ru вчера в 17:12
Происшествия
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Вести.Ru вчера в 18:52
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«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины
Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат вчера в 17:29
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит
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REGNUM 01:35
Политика
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов.
Газета.Ru 00:17
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В Marvel не готовы продолжить «Черную Пантеру» без Боузмана
В студии Marvel пока не готовы продолжить супергеройскую франшизу о «Черной Пантере» после смерти Чедвика Боузмана из-за онкозаболевания.
Дни24 вчера в 11:30
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После дезинфекции класса в Благовещенске пострадали 13 учеников
BFM.ru вчера в 01:55
Технологии
Оганесян рассказал о мошенничествах с помощью QR-кода
Эксперты назвали возможные угрозы от использования QR-кода. Как сообщает ToDay News Ufa, QR-код может перенаправлять на фишинговый сайт.
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Гаджеты
IPhone 11 признан самым продаваемым смартфоном в мире
Девайсы компании Apple остаются самыми продаваемыми в мире, сообщает «tdnu.ru».
Лезги газет вчера в 22:08
Происшествия
В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай
Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".
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Роберт Дауни-младший заявил об уходе из киновселенной Marvel
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Новые санкции против РФ сегодня активно обсуждаются.
Evo-rus.com вчера в 08:49
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Стоимость североморской марки нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
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