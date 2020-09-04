Общество

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «невыносимой жаре» в ряде российских регионов в ближайшее время.
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В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

Юг европейской части России ожидает "невыносимая жара" в ближайшие дни. Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 18:40

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Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

РБКвчера в 20:08

Синоптики назвали регионы России, в которых ожидается аномальная жара

Московский Комсомолецвчера в 19:59

Синоптики сообщили о «невыносимой жаре» на юге европейской части России

Российская газетавчера в 19:13

Вильфанд назвал регионы России, где ожидается аномальная жара

Комсомольская правдавчера в 19:30

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

Известиявчера в 19:13

Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России

RT на русскомвчера в 19:39

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

ТАССвчера в 18:40
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Происшествия

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину

RuNews24.ru вчера в 03:58
1,6K
Происшествия

В Анапе в ДТП с участием автобуса пострадали девять человек

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой в Анапе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
RT на русском 01:33
2
Происшествия

В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК России по Новосибирской области.
РИА Новости вчера в 07:38
20
Футбол

Президенту «Барселоны» Бартомеу предъявлено обвинение в коррупции

Каталонская полиция предъявила обвинение в коррупции президенту "Барселоны" Хосепу Бартомеу.
Soccer.ru вчера в 18:45
Политика

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

REGNUM вчера в 20:50
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Армия и оружие

В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок «Лада»

На прошедшем форуме "Армия-2020" заключен новый контракт на создание одной лодки "Лада".
РИА Новости вчера в 20:05
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Армия и оружие

Сирия: Русский офицер предупредил военных США, те не послушали и поплатились

Прошёл месяц, американцы не послушали и поплатились, пострадав физически и морально.
Rusvesna.su вчера в 15:54
Экономика

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения.
Ведомости вчера в 18:30
Происшествия

При выбросе плавучего крана на берег в Приморье погибли два человека

Проверку по факту выброса из-за урагана на отмель плавучего крана "Черноморец-34" в Уссурийском заливе, где погибли два работника крана, начала Приморская транспортная прокуратура.
РЕН ТВ вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Серебра» снялась полностью обнаженной на улице

РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия

СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия

Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов).
РИА Новости вчера в 20:18
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Общество

Россия готовится снять запрет на пересечение границы с Белоруссией

"Решение об открытии границы может быть принято уже во время визита Александра Лукашенко в Москву в течение ближайших двух недель", - цитирует издание политика.
Online47.ru 01:13
1
Общество

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК вчера в 17:39
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Политика

Правительство ФРГ: Навального отравили веществом из группы «Новичок»

Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 12:44
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Футбол

Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).
BFM.ru вчера в 17:12
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Происшествия

Жительницу немецкого Золингена подозревают в убийстве пятерых ее детей

Мать погибших детей пыталась покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа вместе с 11-летним сыном.
Вести.Ru вчера в 18:52
23
Политика

В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостей вчера в 05:21
10
Футбол

«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат вчера в 17:29
Космос

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Discover24 вчера в 10:17
Политика

Тихановская заявила об отказе признавать заключенные Лукашенко соглашения

Вильнюс, 4 сентября 2020, 08:35 — REGNUM Любые соглашения, подписанные президентом Белоруссии Александром Лукашенко с другими странами, не будут признаны.
REGNUM 01:35
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Политика

Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов

Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов.
Газета.Ru 00:17
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Кино

В Marvel не готовы продолжить «Черную Пантеру» без Боузмана

В студии Marvel пока не готовы продолжить супергеройскую франшизу о «Черной Пантере» после смерти Чедвика Боузмана из-за онкозаболевания.
Дни24 вчера в 11:30
16
Происшествия

После дезинфекции класса в Благовещенске пострадали 13 учеников

BFM.ru вчера в 01:55
60
Технологии

Оганесян рассказал о мошенничествах с помощью QR-кода

Эксперты назвали возможные угрозы от использования QR-кода. Как сообщает ToDay News Ufa, QR-код может перенаправлять на фишинговый сайт.
ToDay News Ufa вчера в 23:45
7
Гаджеты

IPhone 11 признан самым продаваемым смартфоном в мире

Девайсы компании Apple остаются самыми продаваемыми в мире, сообщает «tdnu.ru».
Лезги газет вчера в 22:08
76
Происшествия

В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".
ТАСС вчера в 06:45
17
Кино

Роберт Дауни-младший заявил об уходе из киновселенной Marvel

Голливудский актер Роберт Дауни-младший заявил о своем уходе из киновселенной Marvel.
Lenta.ru вчера в 23:26
9
Политика

Собчак высказалась о санкциях из-за отравления Навального

Новые санкции против РФ сегодня активно обсуждаются.
Evo-rus.com вчера в 08:49
13
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель

Стоимость североморской марки нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Экономика сегодня вчера в 03:32
7
Политика

Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.
Lenta.ru вчера в 21:07
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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