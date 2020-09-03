Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «невыносимой жаре» в ряде российских регионов в ближайшее время.В источнике
На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35-37 градусов. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до 39 градусов.
С чего всё началось
В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара
Юг европейской части России ожидает "невыносимая жара" в ближайшие дни. Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС18:40
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