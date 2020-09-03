Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «невыносимой жаре» в ряде российских регионов в ближайшее время.В источнике
Роман Вильфанд
На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35-37 градусов. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до 39 градусов.
С чего всё началось
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

Юг европейской части России ожидает "невыносимая жара" в ближайшие дни. Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС18:40
Подробнее о событии
Известия

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

Известия19:13
Московский Комсомолец

Синоптики назвали регионы России, в которых ожидается аномальная жара

Московский Комсомолец19:59
RT на русском

Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России

RT на русском19:39
Комсомольская правда

Вильфанд назвал регионы России, где ожидается аномальная жара

Комсомольская правда19:30
РБК

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

РБК20:08
Российская газета

Синоптики сообщили о «невыносимой жаре» на юге европейской части России

Российская газета19:13
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

ТАСС18:40

Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
1,7K

МИД Чехии: ситуация с Навальным ставит под угрозу консультации с РФ

Ситуация, разворачивающаяся вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, негативным образом сказывается на подготовке консультаций между Чехией и Россией, которые стороны намерены провести в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, завил глава польского МИД Томаш Петржичек.
News.ru19:24
1

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
26

Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.
Lenta.ru21:07
7

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
65