Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Смотрите также
Заброшенный сахалинский маяк Анива зажегся впервые за 14 лет
Правительство ФРГ: Навального отравили веществом из группы «Новичок»
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
РФС назвал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в матче со «Спартаком»
Открытые ноги выдали возраст стареющей Борисовой на фото с Прокловой
После дезинфекции класса в Благовещенске пострадали 13 учеников
Вильфанд перечислил регионы РФ, которые затронет «миграция холода»
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
«Йокериту» засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «невыносимой жаре» в ряде российских регионов в ближайшее время.В источнике
На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории либо на 2–4 градуса, либо на 5–6 градусов выше нормы.
С чего всё началось
В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара
Юг европейской части России ожидает "невыносимая жара" в ближайшие дни. Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС18:40
Подробнее о событии