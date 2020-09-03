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Известия

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «невыносимой жаре» в ряде российских регионов в ближайшее время.В источнике
Роман Вильфанд
На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории либо на 2–4 градуса, либо на 5–6 градусов выше нормы.
С чего всё началось
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

Юг европейской части России ожидает "невыносимая жара" в ближайшие дни. Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС18:40
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Вильфанд назвал регионы России, где ожидается аномальная жара

Комсомольская правда19:30
Московский Комсомолец

Синоптики назвали регионы России, в которых ожидается аномальная жара

Московский Комсомолец19:59
RT на русском

Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России

RT на русском19:39
РБК

Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России

РБК20:08
Известия

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

Известия19:13
Российская газета

Синоптики сообщили о «невыносимой жаре» на юге европейской части России

Российская газета19:13
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

ТАСС18:40

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ТАСС20:02
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Naked Scienceвчера в 12:41