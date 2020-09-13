Жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает "всплеск тепла" в четверг, 17 сентября. Однако за ним последует аномальное похолодание, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что погода станет действительно холодной.

с чего всё началось

Температура будет около и даже ниже нормы. Такая динамика погоды будет характерна для всего ЦФО: всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20°C, а затем наступит действительно холодная погода.

В Москве в четверг воздух может прогреться даже до плюс 24 градусов. Как отметил синоптик, всплеск тепла во второй декаде сентября - достаточно редкое явление. По словам Вильфанда, это связано с адвекцией очень теплого, жаркого воздуха с юга, но это не антициклон.

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