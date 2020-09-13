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Российская газета
Российская газета

Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России

В Москве в четверг воздух может прогреться даже до плюс 24 градусов. Как отметил синоптик, всплеск тепла во второй декаде сентября - достаточно редкое явление. По словам Вильфанда, это связано с адвекцией очень теплого, жаркого воздуха с юга, но это не антициклон.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Синоптики предупредили об аномальном похолодании на следующей неделе

Жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает "всплеск тепла" в четверг, 17 сентября. Однако за ним последует аномальное похолодание, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что погода станет действительно холодной.
ТАСС17:18
Подробнее о событии
RT на русском

Вильфанд рассказал о резких перепадах температур на следующей неделе

RT на русском05:26
Телеканал 360°

Синоптики предупредили об аномальном похолодании с 18 сентября

Телеканал 360°19:56
ТАСС

Синоптики предупредили об аномальном похолодании на следующей неделе

ТАСС17:18
Lenta.ru

Россиянам предрекли резкое аномальное похолодание

Lenta.ru19:16
РБК

Синоптики спрогнозировали аномальное похолодание на следующей неделе

РБК19:07
Известия

Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Центральной России

Известия17:55
Коммерсантъ

Гидрометцентр ожидает аномального похолодания в Центральном федеральном округе

Коммерсантъ19:36

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции
RT на русскомвчера в 13:53
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В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
REGNUM05:11
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В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Лутовинов.
REGNUM04:42
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«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 13 сентября 2020, 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии полуфинала Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM02:02

Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.Как сообщается, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболе французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14