Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России
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В Москве в четверг воздух может прогреться даже до плюс 24 градусов. Как отметил синоптик, всплеск тепла во второй декаде сентября - достаточно редкое явление. По словам Вильфанда, это связано с адвекцией очень теплого, жаркого воздуха с юга, но это не антициклон.В источнике
С чего всё началось
Синоптики предупредили об аномальном похолодании на следующей неделе
Жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает "всплеск тепла" в четверг, 17 сентября. Однако за ним последует аномальное похолодание, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что погода станет действительно холодной.
ТАСС17:18
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