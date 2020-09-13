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Российская газета
Российская газета

Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России

В Москве в четверг воздух может прогреться даже до плюс 24 градусов. Как отметил синоптик, всплеск тепла во второй декаде сентября - достаточно редкое явление. По словам Вильфанда, это связано с адвекцией очень теплого, жаркого воздуха с юга, но это не антициклон.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Синоптики предупредили об аномальном похолодании на следующей неделе

Жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает "всплеск тепла" в четверг, 17 сентября. Однако за ним последует аномальное похолодание, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что погода станет действительно холодной.
ТАСС17:18
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Синоптики предупредили об аномальном похолодании с 18 сентября

Телеканал 360°19:56
Известия

Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Центральной России

Известия17:55
Lenta.ru

Россиянам предрекли резкое аномальное похолодание

Lenta.ru19:16
РБК

Синоптики спрогнозировали аномальное похолодание на следующей неделе

РБК19:07
RT на русском

На следующей неделе в ЦФО ожидается аномальное похолодание

RT на русском18:27
Коммерсантъ

Гидрометцентр ожидает аномального похолодания в Центральном федеральном округе

Коммерсантъ19:36
ТАСС

Синоптики предупредили об аномальном похолодании на следующей неделе

ТАСС17:18

«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 13 сентября 2020, 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии полуфинала Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM02:02

Техническая документация прояснила компоновку Ryzen 4000: два CCD, один ССX в CCD, 32 Мбайт L3 в CCX

Восьмиядерные процессоры серии Ryzen 4000, которые теперь будут иметь в своём составе один CCD-чиплет, получат 32-Мбайт L3-кеш, а 16-ядерные CPU с двумя CCD-чиплетами будут располагать 64-Мбайт L3-кешем, составленным из двух сегментов.
3DNews18:30

Эксперт объяснил, зачем прохожие могут фотографировать чужое авто

Как пояснила преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, такие правонарушения, как парковка на газонах и в других неположенных местах, в основном фиксируются вручную.
РИАМО02:33
33

Минобороны Белоруссии пока не переносит учения «Славянское братство»

Решений о переносе сроков проведения белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство—2020» пока не принималось, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.
Коммерсантъ11 сентября в 04:54