Общество

Российская газетаРоссийская газетаВильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России

В ближайшие три дня опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в некоторых регионах России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России

Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.
ТАСС17:09

Подробнее о событии

В Гидрометцентре спрогнозировали «опасное солнце» в ряде регионов России

РБК19:01

Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Известия17:41

Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения

Газета.Ru17:46

Метеорологи предупредили об «опасном солнце» в некоторых регионах России

Комсомольская правда17:43

В ряде российских регионов прогнозируется «опасное солнце»

RT на русском18:10

Гидрометцентр предупредил об опасном солнце и резком похолодании

URA.Ru17:26

Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России

ТАСС17:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

Известия 16:37
1,6K
Авто

Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou

На мотор-шоу в Чэнду марка Haval презентовала новый внедорожник Haval DaGou, что в переводе означает "Большая Собака".
Новые автомобили вчера в 14:03
19
Армия и оружие

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Газета.Ru 12:44
1,5K
Политика

Байден опередил Трампа в трех ключевых штатах США

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опередил по голосам поддержки действующего лидера страны Дональда Трампа в трех ключевых штатах.
Lenta.ru 17:19
3
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
1,3K
Космос

Зачем нам летать на «Драгонах»?

Дмитрий Рогозин сказал, что наши космонавты смогут летать на американских «Драгонах», когда те пройдут сертификацию.
Аргументы и Факты 07:00
Армия и оружие

Российские и сирийские войска в Сирии окружили около 3 тыс. боевиков

Shraibikus News 11:27
65
Политика

Пушков рассказал о страхе Зеленского

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ироничной манере ответила на предложение Зеленского, пообещав, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру.
РИА Новости 19:54
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
619
Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
1,2K
Общество

На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи

Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 08:41
3
Спорт

Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru 17:15
Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
51
Шоу-бизнес

Коронавирус выявили у телеведущей Анастасии Ивлеевой и рэпера Элджея

Новые Известия 10:41
7
Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
39
Космос

В России разработали схему полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

Профиль вчера в 16:35
86
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
1,2K
Общество

Гражданство России за полгода получили около 300 тыс. иностранцев

В первом полугодии 2020 года российское гражданство смогли получить около 300 тысяч иностранцев.
РЕН ТВ 19:20
Технологии

В США представили проект квантового интернета

ToDay News Ufa 07:25
5
Музыка

Группа «Мумий Тролль» анонсировала выход нового альбома

Группа "Мумий Тролль" представила сингл "Тот день когда".
Inc-news.ru 10:09
1
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,2K
Киберспорт

Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды

Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту

РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
85
Здоровье

34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области

26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт 03:57
123
Наука

Названа вызывающая расстройства психики инъекция от коронавируса

По мнению специалистов, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.
Lenta.ru 18:32
Общество

Из-за вспышки свиной чумы в Самарской области введен режим ЧС

URA.Ru 17:15
7
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
86
Наука

Астрофизики создали самую большую 3D-карту Вселенной

Ученые составили и опубликовали самую большую трехмерную карту Вселенной, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на ТАСС.
TV BRICS вчера в 06:48
4
Энергетика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
195
Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

РИА Новости 09:29
2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное