Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.

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В ближайшие три дня опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в некоторых регионах России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России

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