Общество
Российская газетаВильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает. Такой неутешительный прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, со вторника начнется понижение температуры воздуха в Новгородской, Псковской, Смоленской, Брянской и Московской области.
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с чего всё началось
В некоторых российских регионах синоптики прогнозируют опасные погодные явления. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что это связано с похолоданием.РИА Новости01:49
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