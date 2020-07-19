Общество
Российская газетаВильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает. Такой неутешительный прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, со вторника начнется понижение температуры воздуха в Новгородской, Псковской, Смоленской, Брянской и Московской области.
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с чего всё началось
Как только устанавливается жаркая погода, то небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, и эти неблагоприятные явления происходят очень быстро. Конечно, это снижает пожароопасность в центре Урала, но за счет очень опасных явлений.РИА Новости17:23
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Шоу-бизнес
Пригожин оценил слова Распутиной о «безголосых обезьянах» на эстраде
Продюсер Иосиф Пригожин не согласился с высказыванием Маши Распутиной о низком уровне российской эстрады, где по сцене «скачут безголосые и бездумные обезьяны».
News.ru вчера в 19:34
Кино
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv 17 июля в 13:40
Общество
Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
"В 2019 году поступили для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.", — говорится в отчете Министерство допустило 66 нарушений и недостатков при исполнении бюджета.
Коммерсантъ 20:39
Общество
Южносахалинка незаконно подключила свой коттедж к газопроводу
Сахалинские газовики обратились в полицию для привлечения владелицы коттеджа по улице Жемчужной в областном центре к административной ответственности за самовольное потребление природного газа.
Сахалин.Инфо 21:03
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Здоровье
В Бурятии число случаев коронавируса превысило 3700
Коронавирус подтвердили ещё у более 30 человек На утро 20 июля случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 3729.
Байкал-Daily 21:07
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском вчера в 13:14
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Футбол
Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 14:07
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Здоровье
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда 20:57
Наука
В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
Океанологами из США было обнаружено шестнадцать разновидностей глубоководных рыб у побережья Калифорнии, отражающих лишь 0,04 процента падающего на них цвета.
Discover24 17 июля в 08:11
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
Происшествия
Труп мужчины нашли на дне карьера по ул. Шалаева в Биробиджане
Сегодня в 09.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация от сотрудников полиции о найденных мужских вещах на берегу карьера "Лесной" по улице Шалаева, сообщили ИА ЕАОМеdіа в МЧС ЕАО.
EAOmedia.ru 21:34
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Автоспорт
Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии
Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
Metaratings 13:11
Общество
Короля Саудовской Аравии госпитализировали
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд попал в больницу Эр-Рияда, сообщило Саудовское агентство печати.
РБК 22:23
Футбол
Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
RT на русском 18:12
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Здоровье
Краевой перинатальный центр в Чите закроют на дезинфекцию
Краевой перинатальный центр в Чите закроют на плановую дезинфекцию и косметический ремонт с 10 августа по 8 сентября.
Московский Комсомолец Чита 22:06
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru вчера в 10:05
Единоборства
Конор МакГрегор ответил на пародию Серхио Рамоса
FightTime.ru 14:06