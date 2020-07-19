Общество
РИА НовостиВильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России
Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Как только устанавливается жаркая погода, то небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, и эти неблагоприятные явления происходят очень быстро. Конечно, это снижает пожароопасность в центре Урала, но за счет очень опасных явлений.РИА Новости17:23
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Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
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Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
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«Локомотив» завоевал серебро чемпионата России по футболу
Футболисты московского «Локомотива» обеспечили себе серебряные медали чемпионата России.
Коммерсантъ 15:41
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
Общество
«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина
Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
Сахалин.Инфо 18:19
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Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Piter.tv 17 июля в 08:37
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На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Российская газета 20:26
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru вчера в 10:05
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Финансы
Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды
Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Интернет
Facebook в августе запустит аналог TikTok в 50 странах мира
Astera 17 июля в 11:55
Здоровье
Перспективные лекарства от коронавируса назвал доктор Мясников
Российский телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников назвал перспективное лекарство против коронавируса, созданное на основе антител.
Live24 06:03
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Travis выпустила клип на песню «Valentine»
Культуромания вчера в 06:00
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
РИА Новости вчера в 18:05
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
Британские исследователи провели эксперимент и установили, что одна из его участниц (речь идет об андском кондоре) пролетела без взмаха крыльями 160 километров.
Evo-rus.com 17 июля в 04:06
Общество
На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде
На сайте российского Минобороны появился раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду.
RT на русском 19:53
Технологии
Эксперты оценили перспективы виртуальной одежды в России
Рынок цифровой дизайнерской одежды в России пока только развивается, но имеет хорошие перспективы.
Телеканал 360° 20:35
Футбол
Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
ProstoProSport вчера в 16:42
Авто
Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике
32CARS.ru вчера в 05:11
Экономика
Минюст направил 1,1 млрд руб. на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году
Министерство юстиции РФ в 2019 году израсходовало более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
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Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59