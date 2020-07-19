Общество

РИА НовостиРИА НовостиВильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России

Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России

Как только устанавливается жаркая погода, то небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, и эти неблагоприятные явления происходят очень быстро. Конечно, это снижает пожароопасность в центре Урала, но за счет очень опасных явлений.
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Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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