По словам Вильфанда, ожидаются как наплывы в -5°С, так и периоды похолодания, когда температура воздуха будет ниже -10°С. Он также подчеркнул, что февраль будет "больше похож на зимний месяц", однако не будет холодным в целом.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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