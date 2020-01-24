Общество
Газета.RuВильфанд пообещал россиянам зимний февраль
По словам Вильфанда, ожидаются как наплывы в -5°С, так и периоды похолодания, когда температура воздуха будет ниже -10°С. Он также подчеркнул, что февраль будет "больше похож на зимний месяц", однако не будет холодным в целом.
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Здоровье
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25
Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
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Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы
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В Москве задержали двоих действующих лиц группировки вора в законе Аслана Усояна, известного как Деда Хасана.
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Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону
Политика
Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции
В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
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В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
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В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Наука
Ученые восстановили голос египетского жреца, жившего 3000 лет назад
Получился звук, похожий на «э». В статье также говорится, что жрец умер в возрасте 50 лет, а на его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему голос.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Общество
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Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском
В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Происшествия
В Башкирии мужчина изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой
Предположительно, мужчина покончил с собой после того, как он надругался над своей четырехлетней дочерью и за этим мерзким занятием его застала супруга.
Футбол
Бывший скаут «Спартака» назвал Федуна инициатором покупки Джикии
Бывший скаут московского "Спартака" Александр Аверьянов назвал владельца клуба Леонида Федуна инициатором покупки защитника Георгия Джикии.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Происшествия
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
Политика
Иссахар отказалась просить Путина о помиловании
Политика
Турки обвинили Россию в обмане с С-400
Экономика
В России сигареты могут подорожать на 25%
Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует, что в текущем году цена на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 25%.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Спорт
РУСАДА прокомментировало приостановку работы московской лаборатории
Российское антидопинговое агентство прокомментировало решение WADA о временной приостановке работы Московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.