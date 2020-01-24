Общество

Газета.RuГазета.RuВильфанд пообещал россиянам зимний февраль

По словам Вильфанда, ожидаются как наплывы в -5°С, так и периоды похолодания, когда температура воздуха будет ниже -10°С. Он также подчеркнул, что февраль будет "больше похож на зимний месяц", однако не будет холодным в целом.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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