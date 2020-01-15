Общество
ИзвестияВильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов. Об этом в среду, 15 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.ТАССвчера в 23:07
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Политика
Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы власти
В Конституции РФ необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, заявил президент России Владимир Путин.
Экономика
Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Политика
Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет»
Владимир Путин среди прочего предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ в Сеть на социально значимые ресурсы.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе
Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Биатлон
Норвежский эксперт выразил недовольство грязным снегом в Оберхофе
Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде оценил условия проведения четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Происшествия
В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой
В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
Футбол
Футболистам «Манчестер Сити» привезли 22 модели после разгромной победы
Для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием 22 девушек-моделей.
Политика
Путин заявил, что Россия впервые в истории лидирует в сфере вооружения
Президент РФ Владимир Путин в своем в послании Федеральному собранию заявил, что России удалось впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Происшествия
Мужчина пытался затащить девочку в машину у школы
В свою очередь агентство «Фонтанка» сообщает, что инцидент произошел на Пионерской улице и что подошедший к девочке мужчина был одет в комуфляжную форму.
Политика
Южноуральские заводы обяжут снизить вредные выбросы
Крупнейшие заводы по инициативе губернатора Алексея Текслера заключили соглашения с правительством региона о модернизации технологий с целью дальнейшего снижения негативного влияния производства на окружающую среду.
Культура
Билли Айлиш исполнит главную песню в новом фильме про Джеймса Бонда
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми
Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Наука
Температура Мирового океана в 2019 году побила мировой рекорд
Учёные из Института физики атмосферы Китайской академии наук заявили, что в 2019 году среднегодовая температура поверхности и глубинных слоёв вод Мирового океана поставила рекорд.
Киберспорт
Blizzard добавила внутриигровые сцены с вульперами и механогномами на тестовый сервер World of Warcraft
На сервер Public Test Realm (PTR) добавили возможность протестировать стартовые квестовые цепочки за новые расы, которые появятся в World of Warcraft: Battle of Azeroth с выходом патча 8.3 под названием «Видения Н'Зота».
Футбол
Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию
Примечательно, что с командой в Турцию не полетел лучший бомбардир Александр Соболев.
Спорт
Сборная России выиграла серебро в смешанной биатлонной эстафете на ЮОИ
Во французском Ле Туффе завершилась смешанная эстафета биатлонистов в рамках третьих Зимних юношеских Олимпийских игр.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.