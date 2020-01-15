Общество

ИзвестияИзвестияВильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов. Об этом в среду, 15 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.
ТАССвчера в 23:07

Подробнее о событии

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Известиявчера в 23:29

Гидрометцентр назвал регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

Российская газета02:22

Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы

Lenta.ru01:11

Большая часть России в ближайшие дни окажется в аномальной зоне тепла

Эхо Москвывчера в 23:34

Гидрометцентр назвал регионы, попавшие в аномальную зону тепла

РИА Новости04:07

В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

ТАССвчера в 23:07

Вильфанд предупредил об аномальном тепле в России

RT на русскомвчера в 23:04
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Политика

Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы власти

В Конституции РФ необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, заявил президент России Владимир Путин.
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Известия 06:01
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Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

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Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
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Омский педагог совратил восемь школьниц

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Политика

Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет»

Владимир Путин среди прочего предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ в Сеть на социально значимые ресурсы.
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Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе

Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Экономика сегодня 04:15
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Биатлон

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Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия 13 января в 15:57
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России

Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Pravda.Ru 05:58
Происшествия

В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой

В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
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Футбол

Футболистам «Манчестер Сити» привезли 22 модели после разгромной победы

Для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием 22 девушек-моделей.
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Путин заявил, что Россия впервые в истории лидирует в сфере вооружения

Президент РФ Владимир Путин в своем в послании Федеральному собранию заявил, что России удалось впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения.
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Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Происшествия

Мужчина пытался затащить девочку в машину у школы

В свою очередь агентство «Фонтанка» сообщает, что инцидент произошел на Пионерской улице и что подошедший к девочке мужчина был одет в комуфляжную форму.
Московский Комсомолец 03:28
Политика

Южноуральские заводы обяжут снизить вредные выбросы

Крупнейшие заводы по инициативе губернатора Алексея Текслера заключили соглашения с правительством региона о модернизации технологий с целью дальнейшего снижения негативного влияния производства на окружающую среду.
Polit74.ru 04:52
Культура

Билли Айлиш исполнит главную песню в новом фильме про Джеймса Бонда

Афиша Daily вчера в 12:10
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В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми

Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Российская газета 04:02
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Температура Мирового океана в 2019 году побила мировой рекорд

Учёные из Института физики атмосферы Китайской академии наук заявили, что в 2019 году среднегодовая температура поверхности и глубинных слоёв вод Мирового океана поставила рекорд.
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Киберспорт

Blizzard добавила внутриигровые сцены с вульперами и механогномами на тестовый сервер World of Warcraft

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Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию

Примечательно, что с командой в Турцию не полетел лучший бомбардир Александр Соболев.
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Спорт

Сборная России выиграла серебро в смешанной биатлонной эстафете на ЮОИ

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В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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