Общество
ИзвестияВильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов. Об этом в среду, 15 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.ТАССвчера в 23:07
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Политика
Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному Собранию
Впервые Послание президента России Федеральному Собранию оглашается в начале года.
Общество
Путин анонсировал новую систему оплаты труда медиков
Новая система оплаты труда в здравоохранении начнет поэтапно внедряться в 2020 году, будет установлена фиксированная доля оклада в заработной плате и единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Политика
Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл
Россия обязана запустить новый инновационный цикл, подчеркнул глава государства.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Политика
Чиновникам запретят иметь иностранное гражданство
Высшие должностные лица России не смогут иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.
Политика
Путин отметил необходимость обеспечить качественное образование детям
Замечательно, что в стране растет количество обучающихся, необходимо каждому предоставить возможность получить высококачественное образование.
Здоровье
Врач советует беременным и гипертоникам не купаться в проруби на Крещение
Врач советует беременным и гипертоникам не купаться в проруби на Крещение. Это может быть опасно для здоровья.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Политика
Путин призвал дать студентам возможность получить смежную профессию
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо дать студентам возможность получить смежную профессию.
Культура
Украинская певица рассказала о поездке к Януковичу для «интима»
В интервью с Поляковой журналист Дмитрий Гордон заметил, что некоторые популярные украинские певицы рассказывали ему о домогательствах со стороны олигархов и политиков, даже одного из президентов.
Игры
Новый трейлер ремейка Resident Evil 3 посвятили Немезису
Компания Capcom выпустила новый трейлер ремейка survival horror Resident Evil.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Армия и оружие
Хафтар озвучил условия для перемирия
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар потребовал за 90 дней полностью разоружить действующие в стране военизированные формирования, сообщает телеканал Al Arabiya.
Здоровье
В отдаленном микрорайоне Петрозаводска построят новую поликлинику
Новую поликлинику на 250 посещений в смену построят в петрозаводском микрорайоне Соломенное.
Происшествия
Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Происшествия
Не менее 60 человек пострадали после сброса авиатоплива в США
Футбол
Александр Новиков: «Убеждал Кирилла принять „Динамо“»
Интервью «СЭ» дал отец главного тренера «Динамо», который вошел в тренерский штаб бело-голубых «Спартак» в режиме ручного управления.
Политика
Путин предложил отменить статью ОПГ для бизнеса
Президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию призвал завершить в 2020 году реформу контрольно-надзорной деятельности, сделав тем самым работу бизнеса удобнее и проще.
Авто
Volkswagen Arteon превратили в универсал
Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Общество
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Политика
Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.