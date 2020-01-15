Общество

ИзвестияИзвестияВильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов. Об этом в среду, 15 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.
ТАССвчера в 23:07

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Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

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Российская газета02:22

Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы

Lenta.ru01:11

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Эхо Москвывчера в 23:34

Гидрометцентр назвал регионы, попавшие в аномальную зону тепла

РИА Новости04:07

В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

ТАССвчера в 23:07

Вильфанд предупредил об аномальном тепле в России

RT на русскомвчера в 23:04
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