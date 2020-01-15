Общество

ИзвестияИзвестияВильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов. Об этом в среду, 15 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.
ТАССвчера в 23:07

Подробнее о событии

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Известиявчера в 23:29

Гидрометцентр назвал регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

Российская газета02:22

Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы

Lenta.ru01:11

Большая часть России в ближайшие дни окажется в аномальной зоне тепла

Эхо Москвывчера в 23:34

Гидрометцентр назвал регионы, попавшие в аномальную зону тепла

РИА Новости04:07

В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

ТАССвчера в 23:07

Вильфанд предупредил об аномальном тепле в России

RT на русскомвчера в 23:04
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Политика

Путин предложил изменить Конституцию

1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Lenta.ru 06:04
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 07:09
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи

Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Pravda.Ru 05:58
Политика

Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
РЕН ТВ 07:17
Политика

Путин высказался о количестве президентских сроков

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, высказался о количестве президентских сроков.
RT на русском 05:20
Политика

Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти

Российская делегация в ПАСЕ будет обсуждать с коллегами по ассамблее попытки Польши исказить историю Второй мировой войны, не исключено внесение проекта резолюции по сохранению исторической памяти, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости вчера в 06:52
Финансы

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил Центробанк.
Forbes 07:14
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное

Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
РБК 07:01
Происшествия

Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская»

Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.
Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь

На Старый Новый год известная блондинка Виктория Лопырева появилась Instagram с темным цветом волос.
Телепрограмма вчера в 02:40
Экономика

Время платить по счетам: на Украине перестал вещать телеканал «ATR»

На Украине прекратили финансировать крымско-татарский телеканал «ATR», который ранее базировался на территории Крыма и принадлежит организатору блокады полуострова Ленуру Ислямову.
Вести Крым 06:44
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Ведомости 05:18
Происшествия

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

REGNUM 01:36
Экономика

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин.
Коммерсантъ 07:44
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Автомобильный бренд Genesis, разрабатывающий премиальные машины, провёл презентацию инновационного кроссовера Genesis GV80, который станет первым в истории компании.
Car.ru 02:15
Политика

Путин заявил, что Россия впервые в истории лидирует в сфере вооружения

Президент РФ Владимир Путин в своем в послании Федеральному собранию заявил, что России удалось впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения.
Инфорос 06:01
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
Экономика

Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
Известия 06:01
Кино

Создатели фильма «Дау» подают в суд на Министерство культуры

REGNUM 03:46
Здоровье

Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна 12 января в 23:59
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Интерфакс 07:45
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах во вторник со стороны силовиков

РИА Новости вчера в 06:29
Гаджеты

Apple выпустила Mac Pro в новом корпусе

Поставки нового Mac Pro начнутся в течение двух недель. Стоимость Mac Pro в России начинается от 449 990 рублей.
The GEEK 06:02
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
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