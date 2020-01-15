По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.

с чего всё началось

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов. Об этом в среду, 15 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

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