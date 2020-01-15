Общество
ИзвестияВильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов. Об этом в среду, 15 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.ТАССвчера в 23:07
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Политика
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
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В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
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Общество
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Общество
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Футбол
Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры
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Лавров назвал промежуточными переговоры по Ливии в Москве
Состоявшиеся в Москве 13 января переговоры по Ливии стали шагом к подготовке международной конференции в Берлине.
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МИД России констатировал рост интереса ЕС к отношениям с Москвой
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва видит рост интереса Евросоюза к развитию отношений с Россией.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Политика
Украина попросила Иран передать ей «черные ящики» сбитого Boeing
Общество
Роскосмос поставит Минобороны две ракеты «Ангара» в 2020 году
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Общество
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Общество
Операторы платного ТВ отключили сервисы по управлению просмотром
В свою очередь операторы платного ТВ сетуют на то, что в условиях стагнации роста абонентской базы платного телевидения, отключение интерактивных сервисов по управлению контентом приведет к значительному снижению качества предоставляемых услуг и закономерной потере имеющихся клиентов.
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Численность личного состава армии Польши за последние четыре года выросла более чем на треть.
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Все началось с того, что Севгия рассказала маме о своей сексуальной ориентации, о том, что у нее есть девушка, и на фоне этого у них часто возникали конфликты.
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