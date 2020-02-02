Общество

Газета.RuГазета.RuМосквичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
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Роман Вильфанд
И это впервые, по всей видимости, за всю зиму, когда температура приблизится к своей норме.
— Роман ВильфандМосква 24 00:46
с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют «нормальную погоду» в Москве на следующей неделе

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля. Жителей столицы в этот день ожидают морозы до 14 градусов, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее он сообщал, что похолодание прогнозируется в Москве со среды, 5 февраля.
ТАССвчера в 23:13

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Синоптики рассказали о погоде в столице на следующей неделе

Вечерняя Москва02:24

Вильфанд пообещал «нормальную» погоду в Москве на следующей неделе

Москва 2400:46

Москвичей впервые за всю зиму ждет «нормальная» погода

Мослентавчера в 23:34

Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму

Известиявчера в 23:53

Синоптик пообещал москвичам приближение температуры к климатической норме

РБК00:43

В Гидрометцентре прогнозируют «нормальную погоду» в Москве на следующей неделе

ТАССвчера в 23:13

Вильфанд рассказал о погоде на предстоящей неделе в Москве

RT на русскомвчера в 23:11
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Происшествия

В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

ТАСС вчера в 17:02
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 06:35
Здоровье

Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Газета.Ru 05:39
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 31 января в 00:22
Общество

Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
ТАСС 04:56
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Хоккей

«Адмирал» обыграл по буллитам «Салават Юлаев» в КХЛ

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» обыграл в серии послематчевых буллитов уфимскую команду «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM 05:45
Общество

«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг

"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
РИА Новости 04:05
Футбол

«Ювентус» хочет приобрести ван Дейка

Soccer.ru 02:53
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Хоккей

Пастрняк вновь вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ, обойдя Овечкина

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Шоу-бизнес

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Московский Комсомолец 05:36
Армия и оружие

National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия

Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в СССР.
РИА Новости 03:12
Происшествия

На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир

На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
РБК 05:44
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец вчера в 02:02
Общество

На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР

На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
Газета.Ru 05:08
Общество

Первые ночные регистрации брака прошли в Москве

В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской после скандала пропала на два дня

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
РЕН ТВ вчера в 13:23
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Известия 01:43
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Экономика

Минфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе

Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен.
RT на русском вчера в 17:55
Происшествия

Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело

Lenta.ru 04:22
Кино

Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9»

11 ноября 2019 года съёмки официально завершились. Сообщается, что мировая премьера фильма намечена на май 2020 года.
ToDay News Ufa 00:42
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей. С 1 числа федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты.
Piter.tv 31 января в 02:39
Политика

США ограничили въезд гражданам из шести стран

Белый дом ввёл ограничения на въезд в США для граждан шести стран, среди которых оказалась Киргизия.
News.ru вчера в 01:17
Общество

Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников

«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Известия 04:05
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru вчера в 08:16
Армия и оружие

Названы «экзистенциальные угрозы» США

США превосходят по оборонным расходам любое другое государство в мире, но стране все равно грозит ряд экзистенциальных опасностей, к которым Вашингтон не готов, пишет Forbes, отмечая, что такие угрозы могут сделать дальнейшее функционирование демократического правительства фактически невозможным.
Взгляд.ру 00:58
Политика

Песков объяснил увольнение главы Чувашии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева неприемлемым поведением чиновника на этом посту.
Известия 05:40
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