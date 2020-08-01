Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
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В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг – уже на 3 градуса выше нормы.
С чего всё началось
В европейской части России с 5 августа температура повысится до 30 градусов
Потепление до 30 градусов придет в европейскую часть России на следующей неделе.
ТАСС18:37
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