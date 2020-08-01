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Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России

В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
Роман Вильфанд
Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг – уже на 3 градуса выше нормы.
С чего всё началось
ТАСС

В европейской части России с 5 августа температура повысится до 30 градусов

Потепление до 30 градусов придет в европейскую часть России на следующей неделе.
ТАСС18:37
Подробнее о событии
Газета.Ru

Синоптики рассказали о погоде в европейской части России

Газета.Ru19:30
Эхо Москвы

Потепление ожидается на следующей неделе в европейской части России

Эхо Москвы20:12
Lenta.ru

Россиянам назвали сроки возвращения 30-градусной жары

Lenta.ru19:34
РБК

В Гидрометцентре пообещали 30-градусную жару в европейской части России

РБК20:31
Телеканал 360°

Европейскую часть России ждет 30-градусная жара

Телеканал 360°19:07
RT на русском

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России

RT на русском19:00
ТАСС

В европейской части России с 5 августа температура повысится до 30 градусов

ТАСС18:37

Внутри останков сверхновой 1987 года «увидели» нейтронную звезду

Микроволновая обсерватория ALMA получила первые свидетельства того, что в раскаленных останках сверхновой 1987 года, которая находится в галактике Большое Магелланово облако, скрывается новорожденная нейтронная звезда.
ТАСС Наука 31 июля в 09:39
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Группа «Отечество» выступит сегодня в городском парке Южно-Сахалинска

Сегодня, 2 августа, у памятника Скорбящая на мемориале Славы Южно-Сахалинска собрались военнослужащие и курсанты, представители ветеранских организаций, регионального правительства, облдумы и городской администрации, правоохранители.
АСТВ21:04

Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби

Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбетвчера в 04:07