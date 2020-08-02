Потепление до 30 градусов придет в европейскую часть России на следующей неделе.

с чего всё началось

Жара вернется на всю территорию европейской части страны. Немного ниже нормы температура воздуха будет только в Астраханской и Волгоградской областях, а также на востоке Ставрополья. Но эта разница в два градуса окажется несущественной.

В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России

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