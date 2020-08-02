Общество
RT на русскомВильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Жара вернется на всю территорию европейской части страны. Немного ниже нормы температура воздуха будет только в Астраханской и Волгоградской областях, а также на востоке Ставрополья. Но эта разница в два градуса окажется несущественной.
с чего всё началось
Потепление до 30 градусов придет в европейскую часть России на следующей неделе.ТАССвчера в 18:37
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Интернет
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com вчера в 05:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Шмейхеля в качестве замены де Хеа
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн.
Чемпионат вчера в 20:41
Наука
Власти заинтересованы в строительстве передового предприятия TSMC в Китае
Появление передового предприятия TSMC в Китае часть проблем могло бы решить, но атака США на Huawei даёт поводы для беспокойства, поскольку подобные инициативы могут быть заблокированы американскими властями.
3DNews 00:36
Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
Футбол
«Рома» готова платить Фертонгену 3 миллиона евро за сезон и предлагает контракт до 2022 года
«Рома» намерена подписать бывшего защитник «Тоттенхэма» Яна Фертонгена. Римский клуб предлагает бельгийцу контракт до 2022 года.
Спорт-Экспресс 01:53
Хоккей
Куинн о Шестеркине: «Не уверен, что он сможет выйти и во второй игре»
Главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн подвел итоги стартового матча квалификации Кубка Стэнли с "Каролиной" (2:3).
Sports.ru вчера в 22:57
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
Армия и оружие
Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29
Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело вчера в 05:20
Здоровье
Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка поделилась в интервью "Российской газете" советами людям, заболевшим COVID-19 и уже излечившимся.
РИА Новости вчера в 23:51
Футбол
Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ
Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings вчера в 12:26
Здоровье
Доктор Мясников считает храп одной из причин диабета
Доктор Мясников считает храп одной из возможных причин возникновения диабета.
Дни24 01:05
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:51
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия вчера в 22:51
Экономика
В Тамбовской области хотят построить распредцентр Wildberries
В Тамбовской области хотят построить распределительный центр Wildberries. Предварительные договоренности на этот счет уже достигнуты.
Независимый публицист вчера в 00:55
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Политика
Ищенко рассказал, когда противники Лукашенко попытаются устроить путч
Судя по всему первую, не обязательно удачную, но серьёзную, попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко действительно готовят уже в августе-сентябре этого года.
Украина.ру вчера в 23:05
Гаджеты
LG планирует выпуск доступных смартфонов с поддержкой 5G
Руководство мобильного подразделения LG рассказало о планах по укреплению позиций компании на быстро развивающемся рынке смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).
3DNews 01:51
Общество
Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
Inc-news.ru 31 июля в 15:09
Общество
Собянин заявил об отсутствии в Москве второй волны коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в столице второй волны пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:38
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Здоровье
111 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 302 693 человека, за сутки – 3 812.
Алтайская правда 31 июля в 02:01
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси»
В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Евро-футбол.ру вчера в 16:01
Происшествия
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Известия вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова тайно вышла замуж в Москве
Дочь погибшего в горах Кавказа режиссера Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.
ФАН вчера в 13:49
Путешествия
В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
ВОЗ продлила режим ЧС в связи с пандемией коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса на очередные три месяца.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 13:54