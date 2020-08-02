Общество

RT на русскомRT на русскомВильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России

В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд
Жара вернется на всю территорию европейской части страны. Немного ниже нормы температура воздуха будет только в Астраханской и Волгоградской областях, а также на востоке Ставрополья. Но эта разница в два градуса окажется несущественной.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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