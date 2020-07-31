Общество

ИзвестияИзвестияВильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Август начнется с прохладной погоды, но уже с 4 числа ожидается потепление, и столбик термометра поднимется на пару градусов выше нормы. Об этом в четверг, 30 июля, телеканалу «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Россиянам пообещали красную и нервную погоду в августе

Lenta.ru20:24

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале августа

RT на русском19:43

Катаклизмы-2020: Аномальные смерчи июля покажутся шуткой на фоне капризов августа

Свободная Пресса06:16

В Гидрометцентре предупредили о «красном» августе

РИА Новости17:12

Август продолжит радовать летней погодой, но не сразу

Телеканал 360°10:11

В Гидрометцентре назвали регионы с повышенной температурой в августе

РБК18:32

Уралу пообещали температурные аномалии

URA.Ruвчера в 19:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости 28 июля в 07:32
42
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy M31s с мощной батареей

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy M31s. Его уже окрестили улучшенной версией модели M30s.
Деловое.ТВ 08:39
4
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Автоспорт

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

РИА Новости 15:34
Происшествия

Главу района в Дагестане задержали из-за хищения 200 миллиардов рублей

Вести.Ru 15:43
112
Здоровье

Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений

Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург 06:03
5
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
415
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
1,6K
Экономика

Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 на 8,58 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года на сумму 8,576 млрд рублей.
ТАСС вчера в 09:51
1
Кино

В новом фрагменте «Академии Амбрелла» показана война СССР и США

REGNUM 03:56
1
Политика

Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

В нижней палате парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России (ПФР) на август.
Live24 07:13
1,4K
Здоровье

Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара

Pravda.Ru 28 июля в 10:06
4
Наука

Обнаружено, что инъекции ботокса могут уменьшать депрессию

Ученые неожиданно обнаружили, что инъекции ботокса помогают эффективно бороться с депрессией.
ToDay News Ufa 16:37
9
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
450
Происшествия

На Сахалине за шесть месяцев насчитали меньше ДТП, чем годом ранее

За первые шесть месяцев 2020 года произошло 230 дорожно-транспортных происшествий, в которых 27 человек погибло, а 294 получили травмы.
Сахалин.Инфо вчера в 23:22
Происшествия

Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили

В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
1,4K
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
356
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 16:05
16
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news 18:06
87
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
357
Технологии

На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч

Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
5
Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» еще на два года

Нападающий ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба продлил контракт с петербургским клубом сроком на два года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:36
1
Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
79
Политика

Кошкин отверг возможную связь задержанных в Белоруссии с ЧВК «Вагнера»

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, заявления о прибытии бойцов ЧВК «Вагнера» в Белоруссию не имеют под собой никаких оснований.
iReactor вчера в 14:03
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
211
Культура

«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века

Телесериал кабельного канала HBO "Игра престолов" был признан лучшим проектом XXI века.
Москва 24 12:29
91
Политика

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
420
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
17
Экономика

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), при этом он не выходит на связь, чтобы сообщить обновлённую информацию.
Известия 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное