Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Заметно выше нормы температура ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале, западе Якутии. Очень большая территория страны.

Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях. Августовская погода, как и в июле, будет "нервной" со значительными температурными перепадами, заключил он.

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

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