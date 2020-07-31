Общество

РИА НовостиРИА НовостиВильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях. Августовская погода, как и в июле, будет "нервной" со значительными температурными перепадами, заключил он.
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Роман Вильфанд
Заметно выше нормы температура ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале, западе Якутии. Очень большая территория страны.
— Роман ВильфандФАН вчера в 09:39
с чего всё началось

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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