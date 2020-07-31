Общество

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Август начнется с прохладной погоды, но уже с 4 числа ожидается потепление, и столбик термометра поднимется на пару градусов выше нормы. Об этом в четверг, 30 июля, телеканалу «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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