Общество

Российская газетаРоссийская газетаВильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

Если азорский антициклон очень развит, а исландский минимум очень низкий, то есть давление ниже обычного, то тогда развивается очень сильная положительная фаза североатлантического колебания, поясняет синоптик.
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с чего всё началось

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Только в какие конкретно дни ждать волны холода, прогнозы заблаговременно предсказать не могут.
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Российская газетавчера в 17:00
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Общество

Родственники объяснили закрытый гроб на похоронах Лужкова

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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