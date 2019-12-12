Общество
Российская газетаВильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
Если азорский антициклон очень развит, а исландский минимум очень низкий, то есть давление ниже обычного, то тогда развивается очень сильная положительная фаза североатлантического колебания, поясняет синоптик.
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с чего всё началось
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Только в какие конкретно дни ждать волны холода, прогнозы заблаговременно предсказать не могут.Российская газетавчера в 17:00
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Общество
В Приморье затонула списанная подводная лодка
Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Экономика
Справка о доходах ИП самому себе
Большинство финансовых организаций готовы рассматривать другие достоверные источники, содержащие необходимые сведения для кредита, вместо справки о доходах для ИП.
Происшествия
В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Происшествия
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» подарили квартиру за 20 миллионов рублей
Звезде телешоу «Дом-2» Марго Овсянниковой подарили квартиру с готовым ремонтом за 20 миллионов рублей.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Армия и оружие
В КНДР заявили о готовности пропорционально ответить на агрессию США
Северная Корея готова пропорционально ответить на любые агрессивные действия со стороны Соединенных Штатов, заявил 12 декабря в эфире Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) представитель МИД КНДР.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» состоятся в один день
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии Хангошвили находился в розыске
Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили находился в розыске.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Гаджеты
Samsung вскоре обновит семейство смартфонов Galaxy M Series
Ресурс SamMobile сообщает о том, что компания Samsung в скором времени обновит семейство относительно недорогих смартфонов Galaxy M Series.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Шоу-бизнес
Дима Билан подтвердил давний роман с Рудковской
Билан считает, что без этого не сложилась бы его дружба и работа с Рудковской.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Происшествия
Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.