Коронавирус
Вести.RuВильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня. В Москве же ее не стоит ждать раньше июля.
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с чего всё началось
Жаркая и сухая погода, которая способна затормозить распространение COVID-19, обычно устанавливается на юге европейской части России в начале июня, в Москве же, как и на большей территории страны, ее стоит ждать в июле, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 21:40
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Синоптики рассказали, когда придет способная затормозить распространение коронавируса погода
Комсомольская правда00:43
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