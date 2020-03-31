Коронавирус

Вести.RuВести.RuВильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня. В Москве же ее не стоит ждать раньше июля.
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с чего всё началось

Синоптики рассказали, когда установится жара, «убивающая» коронавирус

Жаркая и сухая погода, которая способна затормозить распространение COVID-19, обычно устанавливается на юге европейской части России в начале июня, в Москве же, как и на большей территории страны, ее стоит ждать в июле, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
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РИА Новости 06:22
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Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
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По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
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