с чего всё началось

Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что данный показатель исчисляется из статистических данных за большой период.

Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года

Общество СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152). 45

Общество В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting. 3,3K

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 552

Экономика Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара. 32

Политика Россия вновь стала последней в рейтинге одобрения лидеров стран Россия заняла последнее место в рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых держав, сообщает американская социологическая компания Gallup.

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 104

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Экономика В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения. 1

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку. 48

Общество Момент обрушения стены Трампа из-за урагана попал на видео Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену между США и Мексикой в 2016 году, он специально ввел режим ЧП на территории Соединенных Штатов, чтобы найти средства для строительства. 1

Здоровье Число выявленных случаев диабета выросло в России Уровень заболеваемости (число выявленных случаев на 100 тыс. населения) увеличилось на 22,5% - 279,7. Лидерами по уровню заболеваемости в 2019 г. стали Краснодарский край (475,2 случая на 100 тыс. населения), а также Ленинградская (435,4), Ростовская (428,3), Кировская (413,3) и Оренбургская (400,4) области. 13

Происшествия В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о даче взятки Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева по делу о даче взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда. 2