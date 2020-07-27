Общество
ИзвестияВильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что данный показатель исчисляется из статистических данных за большой период.
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с чего всё началось
Последняя пятидневка июля, согласно климатической статистике, является самым теплым периодом года для континентальной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 18:39
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Синоптик предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки в году
Вечерняя Москвавчера в 17:53
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Общество
СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152).
RuNews24.ru вчера в 22:41
Общество
В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен
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Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати
Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
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Известный политолог Евгений Сатановский назвал главный страх США перед Россией.
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
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Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев дал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе.
Коммерсантъ 02:57
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
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Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Общество
В Калининградской области выявлено 15 случаев COVID-19 за сутки
В Калининградской области за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19.
Клопс 03:30
Политика
Россия вновь стала последней в рейтинге одобрения лидеров стран
Россия заняла последнее место в рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых держав, сообщает американская социологическая компания Gallup.
Коммерсантъ 03:31
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Экономика
Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Ранее «Восток-1» добывал в год около 8 тыс. т краба, то есть 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Космос
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости вчера в 20:21
Технологии
Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows 10 до конца года
Вашингтон, 26 июля 2020, 11:07 — REGNUM Стартовое меню «Пуск» операционной системы Windows 10 будет изменено в новой версии, которая выйдет до конца 2020 года.
REGNUM вчера в 04:07
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Общество
Момент обрушения стены Трампа из-за урагана попал на видео
Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену между США и Мексикой в 2016 году, он специально ввел режим ЧП на территории Соединенных Штатов, чтобы найти средства для строительства.
Слово и Дело 02:52
Здоровье
Число выявленных случаев диабета выросло в России
Уровень заболеваемости (число выявленных случаев на 100 тыс. населения) увеличилось на 22,5% - 279,7. Лидерами по уровню заболеваемости в 2019 г. стали Краснодарский край (475,2 случая на 100 тыс. населения), а также Ленинградская (435,4), Ростовская (428,3), Кировская (413,3) и Оренбургская (400,4) области.
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Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Политика
Белый дом и Сенат договорились по новому пакету помощи экономике США
Администрация президента Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат американского Конгресса достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 00:44
Здоровье
В Мурманской области 9 пациентов болеют коронавирусом в тяжелой форме
В регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 158 случаев коронавируса. Общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии составляет 9 627.
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Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Известия 25 июля в 20:38
Происшествия
В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о даче взятки
Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева по делу о даче взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
ТАСС 02:27
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50