Общество

RT на русскомRT на русскомВильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.
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Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в России

РБК21:47

Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России

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Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

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Синоптики сообщили об аномально теплой погоде во всей России

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На всю территорию России пришла аномально теплая погода

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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