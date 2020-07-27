Общество

РИА НовостиРИА НовостиВильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны. При этом для прибрежных городов показатели сместятся на август.
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с чего всё началось

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Последняя пятидневка июля станет самым теплым периодом в году для континентальной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 18:39

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В Гидрометцентре сообщили о наступлении самой жаркой пятидневки года

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Горячая неделя: в России наступают самые жаркие летние дни

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Происшествия

Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
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Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии

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Как сообщили «МК в Волгограде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, военнослужащий получил ножевое ранение в область брюшной полости «в ходе противоправных действий неизвестных лиц в отношении семьи офицера».
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
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Интернет

Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

Evo-rus.com 02:07
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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Общество

Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорён к 12 годам колонии

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
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Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов

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Политика

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
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Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне

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RT на русском вчера в 09:00
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
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Здоровье

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
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Общество

Момент обрушения стены Трампа из-за урагана попал на видео

Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену между США и Мексикой в 2016 году, он специально ввел режим ЧП на территории Соединенных Штатов, чтобы найти средства для строительства.
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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
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Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ

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Из 200 мест в бийском коронавирусном госпитале заняты 165

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Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

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Больница в Петербурге не подтвердила повторное заражение ребенка

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Что покажет «Золотая маска»: афиша спектаклей в Амурской области

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В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в 84 российских регионах выявили 5635 больных COVID-19, у 24,9 процента симптомы отсутствуют.
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Посол Украины в США заявил о готовности отключить Россию от SWIFT

В ближайшем будущем Запад может усилить санкции в отношении России.
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Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

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