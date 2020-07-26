Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
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Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
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Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны. При этом для прибрежных городов показатели сместятся на август.В источнике
С чего всё началось
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Последняя пятидневка июля станет самым теплым периодом в году для континентальной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости18:39
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