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РИА Новости
РИА Новости

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны. При этом для прибрежных городов показатели сместятся на август.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Последняя пятидневка июля станет самым теплым периодом в году для континентальной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости18:39
Подробнее о событии
РБК

В Гидрометцентре сообщили о наступлении самой жаркой пятидневки года

РБК04:07
ТК Звезда

Горячая неделя: в России наступают самые жаркие летние дни

ТК Звезда17:51
Lenta.ru

Россиян предупредили о наступлении самой жаркой пятидневки года

Lenta.ru01:35
Известия

Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года

Известия18:57
РИА Новости

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

РИА Новости18:39
Вечерняя Москва

Синоптик предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки в году

Вечерняя Москва17:53
РЕН ТВ

Вильфанд рассказал о приближении самой жаркой пятидневки года

РЕН ТВ04:20

В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева
REGNUM06:37
78

В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7

Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости06:23
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Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
РИА Новости06:11

Александр Левин покинул пост председателя совета директоров ФК «Урал»

Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020 - и я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба.
ФедералПресс06:21

Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости00:05
20

Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата

Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM03:39
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Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.
Интерфакс05:57