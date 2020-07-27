Общество
РИА НовостиВильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны. При этом для прибрежных городов показатели сместятся на август.
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с чего всё началось
Последняя пятидневка июля станет самым теплым периодом в году для континентальной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 18:39
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Синоптик предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки в году
Вечерняя Москвавчера в 17:53
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Общество
Томский выпускник набрал по 100 баллов за ЕГЭ по трем предметам
Выпускник лицея при Томском политехе (ТПУ) Владимир Солодкин по итогам единого госэкзамена (ЕГЭ) набрал 300 баллов, получив высший балл по трем предметам, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.
РИА Томск 02:08
Происшествия
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
Здоровье
Больница в Петербурге не подтвердила повторное заражение ребенка
Врачам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета не удалось точно установить повторное заражение коронавирусом ребенка.
РБК 04:32
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс 25 июля в 06:51
Футбол
Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»
РИА Новости 08:14
Политика
Кремль считает преждевременным оценивать работу врио Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.
Ведомости 07:19
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Участники акций в Хабаровске защитили Дегтярева от провокатора
Жители Хабаровска, которым удалось пообщаться с врио главы региона Михаилом Дегтяревым возле здания краевого правительства, защитили его от пытавшегося прорваться провокатора.
Взгляд.ру вчера в 11:58
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
По данным следствия, в ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее трех ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры.
ТАСС 06:08
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Политика
Рейтинг Зеленского упал до 30 процентов, показал опрос
Ранее "Рейтинг" публиковал результаты похожего опроса, проведенного в июне, который показал, что если бы в ближайшее время проводились выборы президента Украины, Зеленского поддержали бы 34,6% жителей страны, 11,4% поддержали бы экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и 11,2% - Юрия Бойко.
РИА Новости 05:57
Наука
Ученые Израиля опровергли представления о мозге
Результаты исследований свидетельствуют о том, что учеными Израиля доказана идентичность плотности нейронных связей между человеческим мозгом и мозгом млекопитающего.
Shraibikus News 04:14
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Политика
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Футбол
Глушаков попросился обратно в «Спартак»
Lenta.ru 06:15
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 07:37
Политика
CNN: опрос показал, что Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах
Опрос проводился в телефонном режиме с 18 по 24 июля по случайной выборке. 51% жителей Флориды поддерживают Байдена, 46% – Трампа.
Evo-rus.com 04:23
Экономика
Объем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%
Во втором квартале 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 05:42
Общество
Роспотребнадзор протестировал санитайзеры против коронавируса
В Роспотребнадзоре протестировали несколько десятков санитайзеров и их компонентов, чтобы определить как быстро эти вещества разрушают новый коронавирус.
Южный Федеральный 04:36
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16