Последняя пятидневка июля станет самым теплым периодом в году для континентальной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны. При этом для прибрежных городов показатели сместятся на август.

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

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