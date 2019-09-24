РПЛ

Вести.RuВести.RuВилков рассудит «Локомотив» и «Зенит» с помощью VAR

Российский футбольный союз опубликовал на своем сайте список судей, назначенных на матчи 11-го тура чемпионата России. На центральную встречу тура между московским "Локомотивом" и санкт-петербургским "Зенитом" назначен арбитр Михаил Вилков. Его ассистентами будут Роман Учачев и Алексей Ширяев.
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