РПЛ

Вести.RuВести.RuВилков рассудит «Локомотив» и «Зенит» с помощью VAR

Российский футбольный союз опубликовал на своем сайте список судей, назначенных на матчи 11-го тура чемпионата России. На центральную встречу тура между московским "Локомотивом" и санкт-петербургским "Зенитом" назначен арбитр Михаил Вилков. Его ассистентами будут Роман Учачев и Алексей Ширяев.
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Российский футбольный судья
Российский футбольный судья. Представляет город Нижний Новгород и федерацию Поволжья. Имеет региональную категорию.
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